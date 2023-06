Bei der Brunnenkerwe im Maikammerer Ortsteil Alsterweiler ist es zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste. Für den ersten Einsatz sorgten Fußballfans des 1.FCK.

Anlass war eine Fahne des 1. FC Saarbrücken, die ein Fan des saarländischen Drittligisten an einem Balkon unmittelbar am Festgelände aufgehängt hatte. Das erweckte den Unmut einiger FCK-Anhänger. In einigen Gesängen, so die Polizei, brachten sie ihre Abneigung gegen den Erzrivalen aus dem Saarland deutlich zum Ausdruck. Daraufhin kippte der Anwohner von seinem Balkon Wasser in Richtung der Festbesucher. Einer der FCK-Fans versuchte daraufhin, über die Regenrinne an die Saarbrücken-Fahne zu gelangen, was jedoch misslang. Der Anwohner bemerkte den FCK-Fan an der Regenrinne und zog diesen aus ungefähr zwei Metern Höhe zu Boden. Daraufhin kam es zu einem Gerangel mit mehreren Personen, in dessen Verlauf einer der Beteiligten zu Boden gestoßen wurde und eine Rückenverletzung erlitt.

Gegen Mitternacht kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz. Ein Mann hatte versucht, sich einen Weg durch die dichtgedrängt stehende Menschenmenge zu bahnen. Dabei kam es zu einem Streit mit einem weiteren Festbesucher, der ihm einen Faustschlag auf das linke Auge versetzte. Das Opfer stieß den Schläger weg, der daraufhin verschwand. Die Personenbeschreibung ist allerdings sehr dürftig: Von dem Mann ist nur bekannt, dass er ein weißes T-Shirt trug.

Noch während die Polizei den Vorfall aufnahm, kam es nur 50 Meter weiter zu einer weiteren Auseinandersetzung, in dessen Verlauf einer der Beteiligten ein Glas in Richtung eines Kontrahenten warf. Dieser konnte mit einer Hand das Glas abwehren, das dabei zerbrach. Der Mann erlitt Schnittwunden am Arm und der Hand. Die Polizeibeamten nahmen den Werfer vor Ort fest. Zudem erteilten sie einem weiteren Beteiligten wegen andauernder Provokationen einen Platzverweis für das Festgelände.