Einen regelmäßigen Bewegungstreff an der frischen Luft möchten Dennis Mangold, Bewegungsmanager für Neustadt, und Evi Weis, Sport-Inklusionslotsin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, Region Vorderpfalz, in Neustadt starten. Am Donnerstag, 28. April, 17.30 Uhr, soll es losgehen.

„Wir wollen Menschen in Bewegung bringen, die vorher noch nicht sportlich unterwegs waren“, erzählt Evi Weis von den Plänen. Als Inklusionslotsin hat sie noch ein besonderes Anliegen: „Ich will Menschen mit Handicap zum Sport bringen.“

Dennis Mangold erzählt, dass „wir uns jeden Donnerstag treffen, zunächst im Stadion in Neustadt, um uns gemeinsam für zirka 30 Minuten zu bewegen“. Das bedeute aber nicht, dass jeder auf der Tartanbahn 30 Minuten am Stück im Kreis laufen müssten, betont Weis. „Wir laufen ein Stück, bleiben auch mal stehen und bauen immer wieder Bewegungselemente ein.“ Damit meint sie gymnastische sowie koordinative Übungen.

Vorher anmelden

Was müssen die Teilnehmer mitbringen? „Das Allerwichtigste: gutes Schuhwerk – aber nicht in Wanderschuhen kommen“, rät Weis. Ansonsten empfiehlt sie bequeme Kleidung.

Das Motto laute „Bewegung trifft Inklusion“, informiert Mangold. Ob alleine, mit Kind oder Rollator – alle könnten mitmachen. Die Teilnahme sei kostenfrei. „Damit wir wissen, wie viele Menschen mitmachen, ist eine Anmeldung erforderlich“, betont der Neustadter Bewegungsmanager.

80-Jähriger mit Rollator

Evi Weis hat bereits gute Erfahrungen mit Gruppen in Bobenheim-Roxheim und Bad Dürkheim gemacht. „In Dürkheim war ein über 80-jähriger Mann mit Rollator dabei“, erzählt sie. Das Angebot spreche vor allem Senioren an, die so soziale Kontakte knüpften. „In Bobenheim-Roxheim kochen die Teilnehmer mittlerweile zusammen oder organisieren Spieleabende.“ Dort kämen immer mindestens 15 Menschen zum Sport. In Bad Dürkheim seien es zehn bis 15.

Ziel der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung“ ist es nach eigenen Angaben, die Menschen zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Die Bewegungs- und Sportangebote gebe es überwiegend im öffentlichen Raum auf Plätzen, Grünflächen, Freizeit- und Spielflächen sowie in Sport- und Freizeiteinrichtungen und sollten kostenfrei zugänglich sein. Das Bewegungsangebot in Neustadt gebe es immer und sei als Dauereinrichtung geplant, sagt Weis.

Kontakt

Dennis Mangold: Telefon 0176/43536736, E-Mail d.mangold@lsb-rlp.de