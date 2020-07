Bei einem Brand in einem Dachstuhl in der Steingasse in der Nacht auf Sonntag entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Laut Polizei wurden die Bewohner des Gebäudes zwischen 3 und 4 Uhr durch die Flammen geweckt, konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Das Feuer griff auf das Dach eines Nachbargebäudes über, konnte aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.