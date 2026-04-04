In Neustadt an der Weinstraße gab es am Samstagmorgen ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung . Dabei wurde ein 54-jähriger Mann schwer verletzt.

Am Samstag, 4. April 2026, gegen 08:00 Uhr gab es in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße einen Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Ein 54-jähriger Bewohner erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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