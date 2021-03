Wegen Brückenarbeiten der DB Netz AG an der Eisenbahnüberführung Trippstadter Straße in Kaiserslautern entfallen in der Zeit von Freitag, 5. März, 23.30 Uhr bis Sonntag, 7. März, 22.30 Uhr, Freitag 12. März, 23.30 Uhr bis Sonntag, 14. März, 22.30 Uhr sowie am Sonntag, 21. März, von 7.45 Uhr bis 22.30 Uhr alle Züge der Linie RE 6 im Abschnitt der Hauptbahnhöfe Kaiserslautern und Neustadt. Alternative Reisemöglichkeiten zwischen Kaiserslautern und Neustadt bestehen mit den Linien RE 1 und S 1. In Neustadt besteht Anschluss von und nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Zwischen Neustadt und Karlsruhe verkehrt die Linie RE 6 nach dem regulären Fahrplan.