Zu einem gemeinschaftlichen Abend rund um das Thema „Bibel und Wein“ lädt der Förderverein Pro Pauluskirche Haßloch für Freitag, 19. Juni, in die Pauluskirche Haßloch ein.

Die Veranstaltung mit Weinprobe unter dem Motto „Genießen und Gutes tun“ startet um 18 Uhr und wird von der ehemaligen Deutschen Weinprinzessin Anna-Maria Löffler moderiert. Das teilt der Förderverein Pro Pauluskirche Haßloch mit. Zu dem Abend seien alle eingeladen, die „neugierig, gläubig, genussfreudig oder auch einfach interessiert“ sind – es gehe ums Innehalten, Zuhören und Genießen, heißt es in der Ankündigung.

Im Foyer wird Secco vom Grundhof Meckenheim ausgeschenkt. Zur Verkostung stehen Weine aus dem Wein- und Sektgut Braun in Meckenheim sowie den Weingütern Fitz-Ritter und Karl Wegener (Bad Dürkheim), Peter Stolleis (Gimmeldingen-Mußbach) und Dr. Wehrheim (Birkweiler). Alkoholfreie Alternativen in Form von Traubensaft werden angeboten.

Spenden tun Gutes

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Die Einnahmen sind für die Sanierung des Kirchendachs der Pauluskirche bestimmt. Eine Anmeldung beim Förderverein ist erforderlich, per E-Mail an info@pro-pauluskirche.de oder telefonisch unter 06324 9184023; bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.