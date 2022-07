Am Samstag findet ab 20 Uhr das „We love NW“-Benefizkonzert der Freien Wählergruppe Neustadt (FWG) im Weingut Müller-Catoir (Mandelring 25) in Haardt mit Buzz – der Original-RPR1-Liveband – statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Preis liegt bei sechs Euro pro Ticket im Vorverkauf, acht Euro an der Abendkasse. Der Erlös geht an die Lebenshilfe Neustadt. Neben Getränken ist auch für das leibliche Wohl mit Flammkuchen, Bratwurst und Saumagen gesorgt. Tickets gibt es online unter http://rock4nw.we-love-nw.de, beim Weingut Müller-Catoir oder in der FWG-Geschäftsstelle (Perglassstraße 6, 67435 Neustadt). Eine telefonische Vorbestellung von Karten unter 06327 8819772 mit Hinterlegung an der Abendkasse ist ebenfalls möglich. Bei Fragen kann man sich an info@we-love-nw.de wenden.