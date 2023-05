Nach der Corona-Zwangspause meldet sich der Förderverein Pro Pauluskirche mit Benefizkonzerten zum Erhalt der Kirchengebäudes zurück.

Das erste Benefizkonzert ist am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr in der Pauluskirche, Martin-Luther-Straße, in Haßloch. Eingeladen sind die Bläsergruppe „Alte Kameraden“ unter Leitung von Paul Mahl und Gaby Kiessling als „Liselotte von der Pfalz“ mit barocker Zithermusik.

Der Abend beginnt mit den Alten Kameraden. Das zwanzigköpfige Ensemble präsentiert ein unterhaltsames Repertoire aus Polka, Choral, Ouvertüre und Marschmusik. Klassiker wie Amazing-Grace und Bella Italia stehen auf dem Programm. Nach einer kurzen Pause startet eine Reise in die Zeit des Barock. Eine wichtige Zeitzeugin ist Elisabeth Charlotte, die Tochter des Kurfürsten Karl I. Ludwig, genannt „Liselotte von der Pfalz“ (1652-1722). Gaby Kiessling erzählt in dieser Rolle ein paar Geschichten aus dem Leben am Hofe in Versailles. Außerdem spielt sie dazwischen etwas Höfische Musik aus dieser Zeit, vorgetragen auf einer Altzither, welche dem Klang der Barocklaute sehr ähnlich ist. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.