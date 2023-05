Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Handballerinnen der TSG Haßloch, die als Meister in der Pfalzliga mit 22 Siegen in 22 Spielen feststehen, haben einen Transfercoup gelandet. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Torhüterin Antje Wilde wird Sabine Stockhorst die TSG-Frauen in der Aufstiegsrunde zur Oberliga verstärken.

Stockhorst soll zusammen mit Selina Henrich ein Torhüterduo bilden und ist für das gesamte Team eine enorme Bereicherung. „Mit Bine haben wir sowohl sportlich als auch menschlich einen