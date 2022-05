Bundespolizisten mussten am Dienstagabend am Neustadter Hauptbahnhof Erste Hilfe wegen eines Stromunfalls leisten. Wie die Bundespolizei mitteilt, waren die Polizisten gegen 21.45 Uhr auf Streife im Hauptbahnhofgelände unterwegs. Dabei hörten sie auf einmal einen lauten Knall und sahen zwei Lichtbögen. Vor Ort entdeckten die Polizisten einen Baustellenmitarbeiter. Laut Bundespolizei war der Mann unverletzt, er stand aber unter Schock. Er wollte für Bauarbeiten die Oberleitung an der Bahnstrecke erden – allerdings war der Strom nicht abgestellt, sodass es zu dem Unfall kam. Der Mann wurde per Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Hetzelstift-Krankenhaus gebracht. Eine Sprecherin der Bundespolizei in Kaiserslautern sagte auf Nachfrage, dass es wegen des Vorfalls keine weiteren Ermittlungen geben werde, da dem Mann nichts Schlimmes passiert sei und auch sonst keine Schäden entstanden seien. Allerdings werde intern geprüft, wie es zu dem Fehler im Baustellenablauf kommen konnte. Um den Zwischenfall vom Dienstagabend zu veranschaulichen, hat die Bundespolizei der Meldung folgende Erklärung angefügt: „Eine Oberleitung hat eine Stromstärke von über 1000 Ampere und eine Spannung von 15.000 Volt. Das sind 65-mal mehr als in den Steckdosen zu Hause. Selbst eine Annäherung zur Bahnoberleitung bedeutet, mit seinem Leben zu spielen.“