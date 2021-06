Auch die noch junge Konzertreihe „Kammermusik in der Spitalkapelle Deidesheim“ wagt den Post-Corona-Neuanfang: mit einem „Sommerlichen Sonatenabend“ und Werken des Barock von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli und Heinrich Ignaz Franz Biber, der sich pandemiebedingt am Samstag, 26. Juni, auf zwei Termine verteilt, den ersten um 16 Uhr, den zweiten um 19 Uhr. Zu Gast sind zwei Musikerinnen aus Karlsruhe: die Barockviolinistin Gundula Jaene, langjähriges Mitglied unter anderem der Kammerphilharmonie und des Barockorchesters Karlsruhe, und die Cembalistin Cornelia Gengenbach, die als Klavierlehrerin, Kammermusikerin und Korrepetitorin in der Fächerstadt arbeitet. Jaene spielt auf einer Nürnberger Barockvioline aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Gengenbach auf dem Nachbau eines französischen Cembalos aus der gleichen Epoche. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei, jedoch verbindliche Anmeldung über ein Kontaktformular auf der Internetseite www.charlottelettenbauer.de zwingend erforderlich. Es stehen in der spätgotischen Kapelle des Bürgerspitals unter Corona-Bedingungen jeweils nur 29 Plätze zur Verfügung. In der Reihe ist danach in diesem Jahr noch ein weiteres Konzert geplant: am 18. September mit dem „Duo Caloroso“, das aus der Geigerin Carolina Blumenschein und der Cellistin und Initiatorin der Reihe Charlotte Lettenbauer besteht.