Beim Umbau des Platzes vor dem Neustadter Hauptbahnhof ist eine wichtige Etappe geschafft. Der erste Bauabschnitt wird nach Angaben der Stadt an diesem Freitag freigegeben. Zwar stünden in diesem Abschnitt noch Restarbeiten an, diese könnten aber erst nach dem Deutschen Weinlesefest abgeschlossen werden. Am kommenden Montag, 16. September , wird der nächste Bauabschnitt eingerichtet. Zu

beachten sei, dass auf dem gesamten Bahnhofsvorplatz ein Halteverbot gilt. „Fahrzeuge, die die Bauarbeiten behindern, müssen eventuell abgeschleppt werden“, warnt die Stadt. Durch den Wechsel der Bauabschnitte ändert sich auch die Wegeführung und damit die Erreichbarkeit des Bahnhofsgebäudes. Fußgängerinnen und Fußgänger werden um das Baufeld herumgeleitet. Es werden weiterhin Wege vom Postgebäude von der Saalbauunterführung sowie von der Landauer Straße kommend geben. Im Verlauf der Bauarbeiten könne es Änderungen bei der Wegeführung geben.

Die Bushaltestellen am Bahnhofsvorplatz werden an die „neue“ Bahnhofstraße (damit ist der neu sanierte Straßenabschnitt am Daniel-Meininger-Platz gemeint) verlegt. Betroffen sind die Linien 508, 514, 515, 511, 512 und 517. Während des Weinlesefestes (27. September bis 13. Oktober) kann es der Verwaltung zufolge zu weiteren Anpassungen der Haltestellenstandorte kommen. Die Taxistellplätze werden ebenfalls in die Bahnhofstraße verlegt. Die beiden Behindertenparkplätze werden westlich des Bahnhofsgebäudes neu angeordnet. Kostenpflichtige Parkplätze stehen weiterhin in der Bahnhofstraße (Saalbau) und auf der Ostseite des Bahnhofs (hinter der Bundespolizei) zur Verfügung. Um den Busverkehr nicht zu behindern, bittet die Stadt darum, in der Bahnhofstraße nur auf den gekennzeichneten Flächen zu parken.