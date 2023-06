Bauarbeiten sorgen in nächster Zeit für Beeinträchtigungen beim Bahnverkehr auf der Strecke Neustadt/Freinsheim. Bei den Abfahrten der Regionalbahnen in Freinsheim beginnen die Einschränkungen am 11. Juni. Jeweils sonntags fährt die Regionalbahn ab Freinsheim um 22.27 Uhr nur bis nach Bad Dürkheim. Dort muss man in den Bus umsteigen, der rund 35 Minuten bis nach Neustadt braucht. Die Anschlüsse am Böbig nach Frankfurt und am Hauptbahnhof in Richtung Saarbrücken werden nicht erreicht. In Wachenheim (22.51 Uhr) und Deidesheim (22.56 Uhr) hält der Bus jeweils am Bahnhof, in Mußbach an der Haltestelle Bavaria, die sich in der Straße „An der Eselshaut“ befindet. Nach dem Halt am Böbig erfolgt die Ankunft am Hauptbahnhof Neustadt um 23.20 Uhr. Diese Regelungen gelten auch am 18. und 25 Juni sowie am 2., 9. und 16. Juli.

Ab 12. Juni sind montags zudem Fahrten von Neustadt in Richtung Bad Dürkheim betroffen. Die Regionalbahn um 4.36 Uhr ab Neustadt wird durch einen Bus ersetzt, der bereits um 4.16 Uhr am Hauptbahnhof startet. Der Bus hält um 4.23 Uhr am Böbig und danach in Mußbach an der Haltestelle Bavaria in der Straße „An der Bleiche“. Der Halt am Deidesheimer Bahnhof erfolgt um 4.40 Uhr und in Wachenheim am Bahnhof um 4.45 Uhr. Der Bad Dürkheimer Bahnhof wird um 4.51 Uhr erreicht. In Bad Dürkheim kann in den Zug nach Freinsheim umgestiegen werden. Die Einschränkungen gelten auch an den Montagen 19. und 26. Juni sowie am 3., 10. und 17. Juli.