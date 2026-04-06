Eine 19-Jährige aus Neustadt hat am Sonntagmorgen in der Branchweilerhofstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin gegen 5.35 Uhr während eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Baustelle. Die junge Frau klagte anschließend über Kopfschmerzen und Schmerzen im Oberkörper. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 5500 Euro.