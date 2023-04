Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Weinhotel Wiedemann hat in den vergangenen 20 Jahren einen beachtlichen Wandlungsprozess durchlaufen. Heute präsentiert sich das Haus mit viel Glas, Holz und Stein.

Nähert man sich Wiedemann’s Weinhotel in St. Martin von der Straße her, ahnt man zunächst nicht, was sich hinter der schlichten Fassade verbirgt. Das Vier-Sterne-Hotel liegt oberhalb von