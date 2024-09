Sehr schöner, überwiegend melodischer und entspannter Jazz, Disconebel und Discolichter sowie eine Begrüßung und Verabschiedung, die an eine Show im Privatfernsehen erinnert. So präsentierte sich der neu gegründete, aus neun Mitgliedern bestehende Verein „Maikammer Jazz“ bei seiner ersten Veranstaltung am Freitagabend im Gemeindesaal der protestantischen Kirchengemeinde Maikammer.

Der musikalische Part der Vereinspremiere kam von der Formation „Triovision“, ein Trio, wie der Bandname vermuten lässt, das sich gelegentlich zum Quartett erweitert.