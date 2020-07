Gleich fünf Neuinfektionen zählt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim für Neustadt. Stand Donnerstagmittag gibt es damit sieben Covid 19-Fälle in der Stadt. Im Landkreis Bad Dürkheim sind aktuell keine Infektionen bekannt. Bislang wurden im Zuständigkeitsbereich des Kreises 449 Personen positiv getestet, von denen 428 wieder genesen sind. Der Kreis Südliche Weinstraße meldet eine Neuinfektion in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Im Kreis und der Stadt Landau wurden bislang 228 an Corona erkrankte Menschen bestätigt, von denen 222 wieder gesund sind.