Gleich zweimal haben Bewohner am Montag durch beherztes Eingreifen schlimmere Brände verhindert. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Löschzug Süd um 19.23 Uhr in die Weinstraße in Hambach gerufen. Dort hatte ein Bürger starken Rauch im Speicher seines Hauses bemerkt und den Notruf gewählt. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann den brennenden elektronischen Verteilerkasten eigenständig gelöscht, sodass die Wehr nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera wieder einrücken konnte. Gegen 19.45 Uhr eilte dann der Löschzug 2 aus der Stadtmitte nach Haardt: Dort hatte sich laut Bericht der Feuerwehr Am Herzel ein Blumentopf auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses entzündet. Der Nachbar von oben bemerkte das Feuer und kippte kurzerhand von seinem Balkon aus einen Wassereimer darüber. Bei der Kontrolle des Brandorts stellte die Feuerwehr fest, dass diese Löscharbeiten bereits ausreichend waren.