Ohne einen eigenen Touchdown beendeten die 8-Balls Haßloch das letzte Heimspiel der Oberligasaison. Bei der 0:27-Niederlage gegen die favorisierten Kaiserslautern Pikes leisteten sie lange Widerstand. Und nehmen auch ein paar positive Erkenntnisse mit.

So trübe der Tag, so trübe war auch das Ergebnis des letzten Saisonheimspiels für die 8-Balls Haßloch in der American Football Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, Gruppe West. Gegen