Einen Jugend-Kart-Slalom als Lauf zur ADAC-Pfalzmeisterschaft richtet der Motorclub Haßloch am Sonntag, 18. Juni, aus. Gefahren wird ab 10 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz. Los geht es am Sonntag mit den jüngsten Teilnehmern, der Jahrgänge 2014/2016. Die Fahrer sind zwischen sieben und 18 Jahre alt und in fünf Altersgruppen für die Wertung eingeteilt. Zunächst wird mit Vergasermotoren gefahren, anschließend in einer weiteren Wertung um Pokale mit Elektromotoren.

Bei ihrer Heimveranstaltung werden die Meisterschaftsführenden alles daransetzen, ihre Abstände zu den Verfolgern weiter auszubauen. So Silas Schöfer aus Lindenberg in der Klasse der Jahrgänge 2012/2013 vor Luca Mayer aus Haßloch vom Automobil-Club Maikammer oder Alexander Schneider aus Haßloch vor Robin Wahl aus Neustadt vom Automobil-Club Maikammer in der Klasse der Jahrgänge 2010/2011, Marvin Müller aus Haßloch in der Klasse der Jahrgänge 2008/2009 und Elias Frey aus Gommersheim.