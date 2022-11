Der Lions Club Neustadt bietet am Samstag, 26. November, ab 11 Uhr im Rathaus-Innenhof wieder selbst gemachte Adventskränze zum Verkauf an. Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Projekt zugute. „Besonders das Gemeinschaftsgefühl bei der kreativen Arbeit, das vom Organisieren der Materialien im Wald bis zum Binden und Schmücken der Kränze reicht, motiviert viele und gehört für sie zur Woche vor dem ersten Advent“, so Frank Sobirey für den Verein der Lions-Hilfe.