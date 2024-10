„Alt und arm? Silberstreif gegen Altersarmut“ lautet der Titel eines Themenabends, zu dem die AG 60 plus im SPD-Gemeindeverband Edenkoben-Maikammer am Dienstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Kulturhof 1590 in der Maikammerer Hartmannstraße 14 einlädt.

Christine Baumann, Vorsitzende des Vereins Silberstreif in Landau, wird über Altersarmut referieren. Auf ihre Initiative hin wurde im Jahr 2013 der Verein gegen Altersarmut gegründet. Dieser unterstützt Menschen aus Landau und Umgebung. Die Vorsitzende der AG 60 plus im GV, Brigitte Bartels, wird wesentliche soziale Leistungen erläutern, welche die Armut abfedern können. „Für viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger bietet dieser Abend eine gute Gelegenheit, sich über die Unterstützung älterer Menschen ab 60 Jahren zu informieren, wenn das Einkommen nicht ausreicht“, so Bartels.