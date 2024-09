Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, meldeten Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend einen roten Ford, der fast in den Gegenverkehr fuhr und es nur durch glückliche Umstände nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte das Fahrzeug am „Vitalis“-Kreisel angehalten und kontrolliert werden. Empfangen wurden die Beamten von einer stark nach Alkohol riechenden, 54 Jahre alten Frau. Schon beim Verlassen des Fahrzeugs war sie kaum imstande, sich auf den Beinen zu halten. Wegen ihrer verwaschenen Aussprache wurde ein Alkoholtest gemacht. Das Ergebnis: 1,91 Promille. Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.