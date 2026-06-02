Eine Taschendiebin hat am Dienstag, 26. Mai, sowie am Freitag, 29. Mai, jeweils vormittags in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße in Neustadt zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Betroffen waren demnach eine 68-Jährige und eine 65-Jährige. Eine unbekannte Täterin hatte ihnen die Geldbörsen aus den Taschen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei seien die Frauen während ihres Einkaufs abgelenkt worden und hätten den Diebstahl erst im Nachhinein bemerkt. Beide berichteten unabhängig voneinander von einer verdächtigen Dame im Bereich des Geschäfts. Diese wurde als etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie hatte lange, dunkle und glatte Haare und mehrere Tätowierungen an den Armen, darunter Rosenmotive. Am 29. Mai trug sie eine schwarze Baseballkappe, ein dunkles T-Shirt und eine helle, lange Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06321 8540.