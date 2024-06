Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni wird im Maikammerer Ortsteil Alsterweiler die Brunnenkerwe gefeiert. Es gibt nicht nur Wein, Pfälzer Speisen und Musik, sondern auch Historisches.

Am Freitag gibt es nach der Eröffnung ein Programm rund um den festlich geschmückten Alsterweilerer Brunnen. Der Männerchor und die „Friends of music“ der Sängervereinigung begleiten die Eröffnung und den Festweinanstich. Unterhalten werden die Gäste auch von DJ Cheesos bei der Landjugend. In der Kredenburg ist dann gemütliches Beisammensein. Ab 20 Uhr ist Kinderdisco bei Familie Böhle in der Hauptstraße 222. Am Samstag legt DJ Ajestro ab 20 Uhr bei der Landjugend auf. In der Kredenburg gibt es ebenfalls ab 20 Uhr Live-Musik mit „Musikexpress“. Cocktailbar und Süßes werden am Freitag und Samstag im Zeltlager geboten.

Am Sonntag ab 11 Uhr erzählen Matthias Dreyer und Markus Hener beim „Historischen Frühschoppen“ in der Kredenburg Geschichten aus Alsterweiler. Es geht um den Klubisten Josef Schlemmer (1767-1830), der in Alsterweiler einen Landsitz hatte. Als Klubisten werden Mitglieder eines außerhalb Frankreichs im Zuge der Französischen Revolution gegründeten Jakobinerklubs bezeichnet. Um 12 Uhr öffnet die Ausschankstelle Kredenburg. Ab 14 Uhr bietet die Jugendpflege Maikammer-Alsterweiler Spiele für Kinder an. Um 15 Uhr findet ein Architektur-Rundgang durch Alsterweiler mit Matthias Dreyer statt.