Zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord ist es am Mittwochmorgen im Baustellenbereich der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren ein Pkw und ein Kleinbus in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr wurde um 7.32 Uhr von der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Die Anfahrt zur Einsatzstelle war wegen einer nur unzureichend gebildeten Rettungsgasse erschwert. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Zeitweise musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen.