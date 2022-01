Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war die A65 an der Anschlussstelle Deidesheim in Richtung Ludwigshafen am Montagmorgen zeitweise voll gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 8.15 Uhr im einspurigen Baustellenbereich ein Stauende übersehen. Der Mann versuchte sein Fahrzeug auf der wegen der Feuchtigkeit glatten Fahrbahn noch zu bremsen, fuhr jedoch auf das Auto eines 57-Jährigen auf, der bereits abbremste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 57-Jährigen auf den Wagen davor gedrückt, der Mann erlitt ein Schleudertrauma. Zeitweise gab es einen langen Rückstau, da der querstehende Lkw die Fahrbahn blockierte. Nachdem die drei Autos geborgen waren, wurde die Fahrspur wieder freigegeben.