Wegen der Großbaustelle auf der A 65 bei Neustadt müssen am Dienstag und Donnerstag erneut in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim gesperrt werden. Darüber hat die Autobahn GmbH am Montag informiert. Wie in der vergangenen Woche müssen wegen der seit 18. August laufenden Sanierung der Fahrbahn Richtung Karlsruhe Vermessungsarbeiten vorgenommen werden. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern wird noch bis Dezember im Abschnitt zwischen Haßloch und Neustadt-Nord die Fahrbahn komplett erneuert. Der linke Fahrstreifen ist dabei auf die Gegenfahrbahn umgelegt, der rechte verläuft auf dem bisherigen Standstreifen. Wegen der Vermessungsarbeiten muss der Standstreifen samt den Auf- und Abfahrten am Dienstag und Donnerstag gesperrt werden. Der Verkehr kann also nur einspurig in Richtung Karlsruhe fließen. Außerdem müssen Pendler die Umleitungen an den beiden gesperrten Auf- und Abfahrten Haßloch und Deidesheim beachten – und sich auf Behinderungen sowie längere Fahrzeiten einstellen.