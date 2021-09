Wie die Autobahn GmbH am Montagabend mitgeteilt hat, müssen wegen der derzeit laufenden Sanierungsarbeiten auf der A 65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord am Dienstag die Auf- und Abfahrten Haßloch und Deidesheim gesperrt werden. Dies gilt laut Mitteilung zwischen 8 und 15 Uhr. Seit Mitte August wird der 4,5 Kilometer lange Abschnitt der A 65 in Richtung Karlsruhe komplett saniert. Aktuell laufen die Arbeiten auf dem linken Bereich der Fahrbahn. Ein Fahrstreifen Richtung Süden ist auf die Gegenfahrbahn umgelegt worden, der rechte Fahrstreifen verläuft auf dem bisherigen Standstreifen. Da dort am Dienstag Vermessungsarbeiten stattfinden, müssen laut Autobahn GmbH die Zu- und Abfahrten Haßloch und Deidesheim gesperrt werden. Zwischen 8 und 15 Uhr kann der Verkehr in Richtung Karlsruhe im Baustellenbereich zudem nur einspurig fließen. Für Autofahrer, die beide Anschlussstellen nutzen wollen, werden Umleitungen ausgeschildert. Die Sanierung soll bis Dezember abgeschlossen werden. Die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen wurde bereits 2017/2018 saniert.