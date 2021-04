Beim Abbiegen vom Buhlschen Park in die Habergartenstraße streifte der Fahrer eines Mercedes am Montag gegen 16 Uhr eine Hauswand. Beim Versuch das Auto wieder auf die Straße zu rangieren fuhr der 87-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim laut Polizei zunächst ein Verkehrsschild um und schob dann einen anderen Mercedes auf einen Citroën. Es stellte sich heraus, dass er zuvor beim Ausparken an einem Opel hängengeblieben ist. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei Haßloch auf knapp 20.000 Euro.