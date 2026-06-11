Es ist wohl das größte Sport-Ereignis für viele der Frauen der MSG TSG Deidesheim/Neustadt-Haardt. Die Mannschaft tritt bei der Ü40-Basketball-DM im hohen Norden an.

Die Vorfreude war am Dienstagabend im Abschlusstraining vor der Deutschen Meisterschaft der Ü40-Korbjägerinnen jeder einzelnen Spielerin anzumerken. Ein besonderes Wochenende wartet auf die Basketballerinnen aus Neustadt und Deidesheim. Die bedeutendsten Spiele der Saison 2025/2026. Für die meisten sogar mit Abstand das größte Event ihrer bisherigen „Basketball-Karriere“.

Die RHEINPFALZ berichtete im Frühjahr von der südwestdeutschen Vizemeisterschaft, der Qualifikation für das deutsche Ü40-Finale und der verrückten Idee der SG TSG Deidesheim/Neustadt-Haardt, diese Runde neben ihrem Landesliga-Team eine eigene Ü40-Mannschaft ins Rennen zu schicken. Der Mut wurde belohnt. Der Weg war mangels Konkurrenz in Rheinland-Pfalz auf regionaler Ebene ein leichter und jetzt steht für die meisten das größte Basketball-Erlebnis bevor: das Bundesfinale der sechs besten deutschen Ü40-Teams in Nortorf – im Norden Deutschlands gelegen, in der Nähe von Kiel, 80 Kilometer südlich der Grenze zu Dänemark.

Großer Aufwand für die Basketballerinnen

Den großen logistischen und auch finanziellen Aufwand nehmen die „Pfälzer Mädels“ gerne in Kauf, wie Kapitänin Simone Scheuermann verrät. „Eine Startgebühr, Übernachtungskosten, Verpflegung, Teamausstattung mit einem eigens angefertigten Hoodie und die weite Fahrt - das alles ist ganz schön anspruchsvoll. Immerhin liegt Nortorf 666 km von uns entfernt. Einfache Strecke. Doch wir haben alles perfekt organisiert und freuen uns riesig auf das Mega-Erlebnis“, berichtet das Energiebündel, das sich schon fast drei Jahrzehnte mit großer Leidenschaft um den Basketballsport und die Korbjägerinnen in Deidesheim und Neustadt kümmert.

„Wir können den Vereinsbus der TSG Deidesheim nutzen und haben separat ein weiteres Fahrzeug für die weite Fahrt gemietet. Besonders schön ist, dass alle Mannschaften das gleiche Hotel gebucht haben. Das schweißt nochmals alle Korbjägerinnen besonders zusammen, auch abseits der Sporthallen. Überhaupt verlief die ganze Vorbereitung bisher perfekt dank dem TuS Nortorf. Die Gastgeberinnen haben sich bereits im Vorfeld viel Mühe gegeben. Alles verlief bisher sehr herzlich und sympathisch. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Wochenende.“

Start um 6 Uhr morgens

Am Freitagmorgen um 6 Uhr geht es ab dem Treffpunkt in Niederkirchen auf die große Deutschland-Tour. Bereits der Freitagabend soll als „Warm-up“ für die Deutsche Meisterschaft die Stimmung in Nortorf anheizen. Am Samstag startet das Bundesbestentreffen mit den Vorrundenspielen. Die Basketballerinnen aus Neustadt und Deidesheim haben im Alterssegment Ü40 diese Runde eine Spielgemeinschaft mit den befreundeten Vereinen TV Kirchheimbolanden und TG Worms gebildet, um auch von diesen Clubs jeweils eine Korbjägerin mitnehmen zu können. Das Gros der Mannschaft bildet aber die MSG TSG Deidesheim-TuS Haardt/TV Kirchheimbolanden/TG Worms mit neun Spielerinnen und Trainer Ugur Aydin. Los geht’s am Samstag um 12 Uhr gegen die BG Hamburg-West. Um 14 Uhr wartet die MSG München/Unterhaching auf das Team von der Deutschen Weinstraße. Überkreuz- und Platzierungsspiele sowie das Finale finden am Sonntag statt. Reichlich Rahmenprogramm gibt es, unter anderem mit einem Gemeinschaftsabend am Samstagabend auch.

Der Kader

Trainer Ugur Aydin – Team: Simone Scheuermann (Kapitänin), Saskia Beuttler, Annette Braunstein, Carolin Grehl, Romy Möller, Feli Scherr, Luise Schneider, Veronika Rosteck, Montserrat Viudes Soler (alle SG TSG Deidesheim/Neustadt-Haardt), Christine Molter (TV Kirchheimbolanden), Uli Edelhäuser (TG Worms).