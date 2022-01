Rund 600 Menschen haben nach Angaben des Polizeipräsidiums am Montagabend auf dem Neustadter Marktplatz an einer großen Demonstration gegen die Corona-Politik teilgenommen. Der Neustadter Unternehmer Wolfgang Kochanek hatte die Versammlung angemeldet. Polizei und Ordnungsamt waren mit einem Großaufgebot in der Innenstadt unterwegs. Laut einer ersten Einschätzung des Polizeipräsidiums verlief der Abend ruhig. Die Ordnungshüter versuchten dabei, die verschiedenen Gruppen strikt voneinander zu treffen. Denn auf dem Kartoffelmarkt, der direkt neben dem Marktplatz liegt, hatte das „Bündnis gegen Rechts“ eine Mahnwache unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ mit gut 50 Teilnehmern abgehalten.

Nicht alle tragen eine Maske

Nicht alle Demonstranten auf dem Marktplatz hielten sich an die Maskenpflicht. In seiner Rede betonte Kochanek, dass er nicht mit der Einschränkung der Freiheitsrechte einverstanden sei. Er rief seine Zuhörer auf, bei der bis 21 Uhr angemeldeten Versammlung und auch danach friedlich zu bleiben und niemanden zu provozieren. Kochanek beklagte, dass die Politik den Menschen immer mehr Rechte wegnehme, ohne dass ein Erfolg dieser Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie erkennbar sei. Von den Zuhörern gab es dazu immer wieder lauten Applaus. Im Vorfeld hatten unter anderem die AfD sowie die „Freien Pfälzer“ die Kritiker der Corona-Politik in der Region dazu aufgerufen, zu Kochaneks Versammlung zu kommen.