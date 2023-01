Am 22. Januar 1963 haben der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer im Pariser Élysée-Palast den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterschrieben. Den 60. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung nehmen Neustadter zum Anlass, um unter www.neustadt.eu/60JahreElyseeVertrag über ihre Erfahrungen mit der Städtepartnerschaft mit Mâcon zu berichten. Diese wurde schon 1956 besiegelt und war die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft in Rheinland-Pfalz. So verbindet beispielsweise die Liedertafel und die Cantoria Mâcon seit den 1950er-Jahren eine enge Freundschaft. Für 2024 sind mit Carl Orffs „Carmina Burana“ Aufführungen eines Gemeinschaftswerkes in Mâcon und Neustadt geplant. Auch die Verbindung zwischen den Trachtengruppen beider Städte bestehen schon seit 1956. Es gibt viele weitere Beispiele und Anekdoten. Passend zum Jahrestag kommt eine Nachricht aus dem Leibniz-Gymnasium: Die Schule erhält nach ihren Angaben als bisher erste in Rheinland-Pfalz vom französischen Europa- und Außenministerium die Auszeichnung „FrancÉducation“. Seit 2012 wird dieses Qualitätssiegel ausländischen Schuleinrichtungen in insgesamt 62 Ländern verliehen, die einen besonderen Schwerpunkt auf die französische Sprache und Kultur legen. Am Leibniz gibt es einen bilingualen deutsch-französischen Unterrichtszweig.