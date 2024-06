Die Tanzschule Wolfer & Leibfried in Haßloch besteht seit 25 Jahren. Das Jubiläum wird am 22. Juni im Neustadter Saalbau bei einem Ball unter anderem mit Stars aus der TV-Show „Let’s dance“ gefeiert. Warum bei den über Jahre weg erfolgreichen Turniertänzern die Liebe zum Tanz nach so vielen Jahren nie nachgelassen hat.

Vor 25 Jahren eröffnete die Tanzschule von Claus Wolfer und Beatrix Leibfried in Haßloch.