Zum zweiten Mal ist ein 25-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss aufgefallen. In Neustadt kontrollierte die Polizei den Mercedes-Benz-Fahrer am Donnerstag um 22.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße. Dabei stellten die Beamten den Cannabiseinfluss fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei übergaben die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel einer Bekannten. Der Fahrer war bereits im September wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss aufgefallen. Nun kommt erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn zu. Zudem werde die Fahrerlaubnisbehörde informiert.