Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hat ein Autofahrer am Montag zwischen 12 und 16 Uhr in Deidesheim im unteren Grain an einem grauen BMW 1er verursacht. Dessen Besitzer hat hinten links Beschädigungen festgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch unter Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.