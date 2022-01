Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr im Zug von Deidesheim nach Bad Dürkheim von einem Mann körperlich bedrängt und angeschrien worden. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und ungepflegt sein, so die Polizei. Außerdem sei er alkoholisiert gewesen. Ein bisher unbekannter Zeuge, ein junger Mann von etwa 25 Jahren, kam der 13-Jährigen zur Hilfe und forderte den Täter auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Dieser Zeuge sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0631/340730 bei der Bundespolizei Kaiserslautern zu melden.