Ein leichtsinniges Überholmanöver hat am Montag zu einem Unfall auf der L 516 zwischen Edenkoben und Maikammer, etwa 300 Meter hinter dem Kreisverkehr L 516/K6, geführt. Der Fahrer eines dunklen Pkw, der in Richtung Edenkoben unterwegs war, überholte einen Traktor, obwohl auf der Gegenspur ein Auto entgegenkam. Hinter diesem fuhr ein Motorrad. Der Autofahrer und der Motorradfahrer waren gezwungen, stark zu bremsen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Das gelang ihnen, der Motorradfahrer stürzte dabei aber und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Fahrer, der den Unfall durch sein Überholmanöver verursacht hatte, fuhr laut Polizei unbeeindruckt weiter. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.