Seit einem Jahr werden vor allem in Meisenheim Hausfassaden, Container, Haltestellen sowie Schilder von unbekannten Sprayern besprüht. Der Schaden beläuft sich laut Polizei mittlerweile auf einige Zehntausend Euro. Auch in Bad Münster am Stein, Staudernheim, Lauterecken und Kaiserslautern sowie im Umfeld nehmen die Graffiti zu.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat nun eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Sprayer haben offenbar eine Affinität zum 1. FCK, denn dieser Schriftzug findet sich sehr oft, auch in Verbindung mit Fußballszenen-Sprüchen. Darüber hinaus werden „ZORES“, „TSR“, „TSR Feko“, „FAW“, „KATR“, „SUNJA“, „CRU“ und auch die beleidigend auf Polizeibeamte bezogene Abkürzung „ACAB“ sowie die diesbezügliche synonyme Bezeichnung „1312“ gesprüht. Die Polizei fragt, welche Bedeutung die Buchstabenkombinationen haben und wer sich dahinter verbirgt. Hinweise nimmt die Inspektion unter Telefon 06382 9110 entgegen.