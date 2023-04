Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Milchbauer Jörg Brassel aus Albessen hat nun auch in der Vorderpfalz Milchautomaten im Einsatz. Am Mittwoch platzierte er vier Zapfstellen in den Edeka-Märkten von Sven und Benjamin Stiegler in Speyer, Hassloch, Frankenthal und Bad Dürkheim. Damit steigt die Anzahl der Automaten auf zwölf. Demnächst sollen noch zwei weitere Standorte hinzukommen.

Den ersten Milchautomaten im Kreis Kusel platzierte Brassel im November 2017 in Konken an der B 420. Inzwischen kann man in Altenglan, Lauterecken, Waldmohr sowie bei Edeka in Baumholder und Ramstein-Miesenbach