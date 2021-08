Ein laut Bundespolizei alkoholisierter Mann hat am Donnerstagabend in einer Regionalbahn im Mannheimer Hauptbahnhof Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) und Beamte der Bundespolizei angegriffen. Verletzt wurde dabei aber niemand. Der Angreifer wurde schließlich einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Laut Mitteilung wollte eine Streife der DB Sicherheit den 34-jährigen Mann gegen 18.30 Uhr aus dem Zug begleiten, als dieser unvermittelt mit einem Faustschlag angriff. Der Streife gelang es aber, diesem und weiteren Schlägen und Kopfstößen auszuweichen und den 34-Jährigen zu fixieren. Warum der Mann aus dem Zug begleitet werden sollte, hat die Bundespolizei nicht mitgeteilt. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Streife der Bundespolizei brachte den Angreifer dann aus dem Zug, wo er von Rettungskräften untersucht wurde. Auch hierbei leistete der Mann Widerstand, zeigte sich sehr aggressiv und beleidigte die Sanitäter. Nach der Erstuntersuchung wurde der 34-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.