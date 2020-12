Bei der Fahrscheinkontrolle in einem IC der Deutschen Bahn, der von Mainz nach Mannheim unterwegs war, hat ein 22-jähriger Fahrgast am Dienstagabend einem 28-jährigen Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen. Dieser trug eine Schwellung an der Lippe davon. Laut Bundespolizei handelt es sich bei dem handgreiflich gewordenen Fahrgast um einen Mann aus Afghanistan, der keinen gültigen Fahrschein hatte. Außerdem konnte er sich nicht ausweisen, woraufhin er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle mitgenommen wurde. Dort stellten Beamte fest, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den zuständigen Stellen wurde der 22-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung, des Erschleichens von Leistungen und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet zu.