Die Brunnen am Wasserturm werden so schnell nicht wieder sprudeln. Die Anlage am Friedrichsplatz wird nach langer Zeit mal wieder auf Vordermann gebracht. Bis zur Bundesgartenschau im Frühjahr 2023 soll sich Mannheim von seiner schönsten Seite zeigen.

Meterhohe Fontänen, bunte Lichter, sprudelnde Lebensfreude – nicht nur Mannheimer werden die Wasserspiele in der Jugendstilanlage am Wasserturm vermissen. Mit dem Saisonende im Herbst sind die