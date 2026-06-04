Nach dem Unfall auf der A64 kommt der Fahrer ins Krankenhaus, die Beifahrerin erleidet einen Schock. Die Polizei sperrt die Strecke für mehr als eine Stunde.

Langsur (dpa/lrs) - Wegen eines medizinischen Notfalls ist ein 73 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen auf der Autobahn 64 bei Langsur ( Landkreis Trier-Saarburg) mehrfach gegen die Schutzplanke geprallt. Der Mann sei wegen des Notfalls ins Krankenhaus gekommen, nach jetzigem Stand habe er bei dem Unfall selbst keine Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Seine 71 Jahre alte Beifahrerin habe einen Schock erlitten und sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Der Fahrer verlor am Abend in Fahrtrichtung Hermeskeil kurz hinter der Sauertalbrücke die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall demnach nicht beteiligt. Die A64 wurde für die Unfallaufnahme mehr als eine Stunde voll gesperrt. Polizei und die Berufsfeuerwehr Trier waren im Einsatz.