Großer Verlust für die Einkaufsstadt Mannheim an exponierter Stelle: Der Mannheimer Kaufhof in N 7 schließt. Damit verlieren 75 Mitarbeiter im Herbst ihren Arbeitsplatz. Lange haben sie um ihre Jobs gekämpft. Am Ende sind alle Hoffnungen verflogen.

In Ludwigshafen gibt es schon länger keinen Kaufhof mehr. In Mannheim gibt es jetzt nur noch einen, den am Paradeplatz. Das Haus an der Kunststraße ist dagegen eine von bundesweit