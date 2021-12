Ein 41-Jähriger hat am Mittwochmorgen einen ICE zum Halten gebracht, indem er die Notentriegelung betätigt hat. Laut Polizei hatte der Mann am Mannheimer Hauptbahnhof beim Ausstieg aus dem Zug bemerkt, dass er seine Tasche auf dem Sitzplatz vergessen hatte. Daraufhin eilte er zurück zu seinem Platz, allerdings setzte sich der Zug schon wieder in Bewegung. Die Bahnaufsicht übergab den 41-Jährigen der Bundespolizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und zum anderen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Notentriegelungen oder Notbremsen nur in Notsituationen benutzt werden sollen und dürfen. Ist dies nicht der Fall, handele es sich um eine Straftat.