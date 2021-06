Ein 51-Jähriger ist wohl nur dank des Einschreitens mehrerer Personen noch am Leben. Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei schon Freitagnacht. Der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende Mann stürzte am Bahn-Haltepunkt Mannheim Friedrichsfeld-Süd in die Gleise. Ein 38-Jähriger und seine Frau beobachteten das. Während der Mann zu dem 51-Jährigen eilte, machten weitere Reisende den Fahrer auf die Situation aufmerksam. Der Zug kam laut Bundespolizei nach einer Vollbremsung rechtzeitig zum Stehen. Die Retter zogen den Mann schließlich von den Gleisen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.