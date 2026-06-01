Mehrere Tausend Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag aus dem Führerhaus eines Lastwagens in Mannheim-Sandhofen gestohlen.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Mann gegen 13 Uhr in der Memeler Straße über die Fahrertür Zugang zur Fahrerkabine. Dort entnahm er eine Geldtasche aus einem Rucksack und flüchtete anschließend zu Fuß.

Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter entkommen. Der Unbekannte soll einen Hut eines Mannheimer Fußballvereins sowie ein weißes T-Shirt getragen haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 77769-0 zu melden.