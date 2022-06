Ein 36-Jähriger hat sich am Dienstag kurz vor Mitternacht am Mannheimer Hauptbahnhof vor einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn entblößt. Der Anlass laut Polizei: Sie konnte ihm keine Auskunft über eine Zugverbindung geben. Als er sich in Richtung Treppenabgang entfernte, holte er sein Geschlechtsteil ein weiteres Mal aus der Hose. Darüber hinaus soll der Mann an eine Werbetafel uriniert haben. Die Bundespolizei stellte den Mann kurze Zeit später. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.