Mitten in Mannheim spaziert ein Mann splitterfasernackt durch die Fußgängerzone – und weigert sich standhaft, eine Decke der Polizei anzunehmen.

Ein 41-jähriger Mann ist nackt durch die Mannheimer Innenstadt gelaufen. Er legte seine Kleidung vor dem Rathaus an einer Straßenbahnhaltestelle ab und ging anschließend durch die Fußgängerzone, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort habe ihn eine Streife angetroffen. Eine angebotene Decke zum Bedecken seines Körpers habe der Mann zunächst vehement abgelehnt.

Erst als die Beamten ihn zur Polizeiwache gebracht hatten, zog er seine eigene Kleidung wieder an, wie es weiter hieß. In der Zwischenzeit hatten sich bei der Polizei den Angaben zufolge mindestens neun Menschen über den Mann beschwert. Da dieser sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, sei er nach dem Vorfall am Donnerstag in eine Fachklinik gekommen. Gegen ihn wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.